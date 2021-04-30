Професійні покеристи залишають на роботі чимало нервів і грошей, а ще ця робота забирає багато часу і передбачає ненормований графік. Відтак, можна лише поспівчувати їх половинкам, яким доводиться іти на величезні жертви у стосунках.

Ешлі Адамс, який нещодавно відсвяткував 38 річницю свого шлюбу, 30 років цієї дистанції присвятив покерній кар’єрі. Утім, незважаючи на усі труднощі, американець зумів знайти баланс між покерною професією і сім’єю, і "залишився у грі за обома столами".

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Розділяйте сімейний і покерний банкроли

Чимало суперечок у сімейних стосунках виникають через фінанси, у нашому випадку ризики конфліктних ситуацій величезні. Даунстріки, тільт і банальне невезіння можуть поставити під загрозу фінансове майбутнє ваших близьких. Ешлі Адамс із власного досвіду наполегливо рекомендує вести ігрову і сімейну бухгалтерії паралельними курсами.



Сім’я і покер / pokernews

Відтак, усі витрати, пов’язані із роботою – покерні сесії, відрядження, підняття по лімітах і таке інше – не повинні загрожувати добробуту родини. Якщо ж вам не вдається грати по банкролу, або ви упіймали затяжний даунстрік, – варто задуматись про зміну професії, або ж перечекати чорну смугу.

Знайдіть час для сімейного дня у щільному графіку

Представники стандартних професій часто заздрять покеристам, через їх незалежність, потенційно великі заробітки і своєрідну романтичність ремесла. Але усі забувають про ненормований робочий графік регуляра, якому часто доводиться жертвувати вихідними, чи повноцінним сном.



Філ Гальфонд з дружиною Фарою / newspoker.ru

Однак, якою фанатичною не була б відданість професії, важливо бодай на один день в тижні "відкласти карти у шухляду". Сімейний день не лише допоможе компенсувати брак уваги вашим близьким, але й стане ковтком свіжого повітря для вашого мозку.

Сім’я – важливіша за покер

Чимало покеристів – люди фінансово незалежні, із мільйонами доларів на банківських рахунках. Але не варто забувати, що головний банк, який ви виграли у житті – це ваша сім’я. Тож, якщо ці дві величини ставити на шальки терезів, вибір має бути очевидним. Жодні професійні плани не можуть бути важливішими за сімейні обов’язки.

Ешлі Адамс завжди керувався цим принципом, гарантуючи повну підтримку своїй дружині, незалежно від власного графіку. Натомість, покерист отримував повний карт-бланш і підтримку у покерних справах, якщо ситуація вдома була позитивною.



Ешлі Адамc / wsop.com

Ешлі Адамс не приховує – із дружиною йому пощастило. Якби його половинка була більш вимогливою, претензійною і владною, ймовірно, більшість із його порад не працювали б, а покерна кар’єра могла б завершитись значно раніше. Тож, очевидно, що універсального рецепту симбіозу покерної професії і сім’ї не існує. Головне не забувати – над стосунками, як і над власною грою, потрібно постійно працювати.