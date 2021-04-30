Профессиональные покеристы оставляют на работе немало нервов и денег, а еще она отнимает много времени и предполагает ненормированный график. Поэтому, можно только посочувствовать их вторым половинкам, которым приходится идти на огромные жертвы в отношениях.

Эшли Адамс, который недавно отпраздновал 38 годовщину своего брака, 30 лет этой дистанции посвятил покерной карьере. Впрочем, несмотря на все трудности, американец сумел найти баланс между покерной профессией и семьей, и "остался в игре за двумя столами".

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Разделяйте семейный и покерный банкролл

Немало споров в семейных отношениях возникают из-за финансов, в нашем случае риски конфликтных ситуаций огромны. Даунстрик, тильт и банальное невезение могут поставить под угрозу финансовое будущее ваших близких. Эшли Адамс по собственному опыту настоятельно рекомендует вести игровую и семейную бухгалтерию параллельными курсами.



Семья и покер / pokernews

Все расходы, связанные с работой – покерные сессии, командировки, рост по лимитам и т.д. – не должны угрожать благосостоянию семьи. Если же вам не удается играть по банкроллу, или вы поймали затяжной даунстрик – стоит задуматься о смене профессии, или переждать черную полосу.

Найдите время для семейного дня в плотном графике

Представители "стандартных" профессий часто завидуют покеристам, из-за их независимости, потенциально больших заработков и своеобразной романтичности ремесла. Но все забывают про ненормированный рабочий график регуляра, которому часто приходится жертвовать выходными, или полноценным сном.



Фил Гальфонд с женой Фарой / newspoker.ru

Однако, какой бы фанатичной ни была преданность профессии, важно хотя бы на один день в неделю "отложить карты в ящик". Семейный день не только поможет компенсировать недостаток внимания вашим близким, но и станет глотком свежего воздуха для вашего мозга.

Семья – важнее покера

Многие покеристы – люди финансово независимые, с миллионами долларов на банковских счетах. Но не стоит забывать, что главный банк, который вы выиграли в жизни – это ваша семья. Поэтому, если эти две величины ставить на чашу весов, выбор должен быть очевиден. Никакие профессиональные планы не могут быть важнее семейных обязанностей.

Эшли Адамс всегда руководствовался этим принципом, гарантируя полную поддержку своей жене, независимо от собственного графика. Взамен, покерист получал полный карт-бланш и поддержку в покерных делам, если ситуация дома была положительной.



Эшли Адамc / wsop.com

Эшли Адамс не скрывает – с женой ему повезло. Если бы его «половинка» была более требовательной, претенциозной и властной, вероятно, большинство из его советов не работали бы, а покерная карьера могла бы завершиться гораздо раньше. Поэтому, очевидно, что универсального рецепта симбиоза покерной профессии и семьи не существует. Главное не забывать – над отношениями, как и над собственной игрой, нужно постоянно работать.