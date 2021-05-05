Гравець зі столиці Техасу міста Остін Джун Парк став чемпіоном історичного, найдорожчого турніру в історії штату.

Через доволі суворі закони у Техасі раніше не вдавалося організувати великі й дорогі покерні турніри. Тамтешні казино працюють за іншою системою, ніж гральні зали в інших куточках США.

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Аби не порушувати законів, заклади штату функціонують як членські клуби. Усі охочі вносять щомісячну плату і отримують ігровий час.

Останнім часом така система стала доволі успішною, клуби розрослися. Тож Головною Подією серії Lone Star став величезний турнір з бай-іном 1,3 тисячі доларів. Солідну гарантію один мільйон баксів учасники перебили аж вдвічі.

1818 входів підняли призовий фонд до майже 2,1 мільйона "зелених"! До призової зони потрапили 220 покеристів, а історичним чемпіоном став Джун Парк, заробивши 271,5 тисяч доларів.

Відзначимо, що наприкінці травня інший покерний клуб Техасу Prime Social планує організувати ще один величезний турнір. Тож за один місяць у штаті може відбутися відразу дві мільйонні події.