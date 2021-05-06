Філ Хельмут вдруге переміг Даніеля Негреану в шоу High Stakes Duel. Цього разу тріумф американця був трохи менш драматичним, ніж попередній.

Нагадаємо, місяць тому Хельмут зумів оформити просто грандіозний камбек. Тоді він виграв хедз-ап матч, хоча в якийсь момент зустрічі залишився усього із десятою частиною свого початкового стеку.

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У матчі-відповіді ставки подвоїлися: Негреану і Хельмут поставили на стіл по 100 тисяч доларів. Експерти вважали фаворитом канадського хайролера.

Цього разу гри в одні ворота не було. Лідерство кочувало з рук в руки. В’язка, рівна боротьба. Усього поєдинок тривав близько п’яти годин. Вже під завісу зустрічі Філ розіграв блеф, який став окрасою матчу.

З одномасними тузом та двійкою американець так і не дочекався флеша. Натомість Даніель отримав пару дев’яток. Врешті Хельмут ризикнув, поставив на кін усе… Негреану продумав близько хвилини і скинув карти.

Уже в наступній роздачі все закінчилося. Цього разу американець таки зібрав флеш, який переміг пару вісімок опонента. У Негреану є місяць, аби попросити реванш. Канадець уже в сумі програв американцеві 150 тисяч доларів!

Відзначимо, що до поєдинку з Негреану Хельмут тричі переміг Антоніо Есфандіарі. Тож у High Stakes Duel Філ наразі не знає гіркоти поразок.