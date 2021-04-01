Нарешті розпочалася довгоочікувана хедз-ап битва між легендами покеру Філом Хельмутом та Даніелем Негреану.

Канадець не так давно був учасником іншої дуелі – проти Дага Полка, якому програв понад 1 млн доларів. Утім впродовж матчу, який тривав кілька місяців, Негреану суттєво "прокачав" власний скіл у грі один на один. Тож саме його букмекери і фахівці вважали фаворитом протистояння із Хельмутом.

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Цей поєдинок, щоправда, суперники грають наживо, а не в онлайні. У такому, звичному для себе форматі, Філ почувається достатньо комфортно, що він і довів, здолавши Негреану у першому раунді.

Опоненти поклали на стіл по 50 тисяч доларів кожен і матч тривав доти, поки хтось не втратить усі свої фішки. Щодо самої гри, то, вона видалася досить пасивною, через дуже тайтову стратегію Хельмута. Тривалий час такий підхід не приносив йому ніякої користі. У якусь мить в стеку Філа залишилося менше 5 тисяч доларів!

Перемога Негреану здавалася неминучою, та власник 15 браслетів WSOP зумів створити невеличке покерне диво. Хельмут не лише повернув статус-кво, але й згодом вирвав перемогу у двобої, що тривав більше чотирьох годин.

Дата наступного раунду поки не відома, але він точно відбудеться і наступного разу у стеках суперників буде вже по 100 тисяч доларів.