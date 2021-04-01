Наконец началась долгожданная хедз-ап битва между легендами покера – Филом Хельмутом и Даниэлем Негреану.

Канадец не так давно был участником другой дуэли – против Дага Полка, которому проиграл более 1 миллиона долларов. Впрочем, на протяжении матча, который продолжался несколько месяцев, Негреану существенно "прокачал" свой скилл в игре один на один. Поэтому именно его букмекеры и специалисты считали фаворитом противостояния с Хельмутом.

Читайте также: Покерист-миллионер "заплатил" за бой с Майком Тайсоном

Этот поединок, правда, соперники играют вживую, а не в онлайне. В таком, привычном для себя формате, Фил чувствует себя достаточно комфортно, что он и доказал, одолев Негреану в первом раунде.

Оппоненты положили на стол по 50 тысяч долларов каждый и матч продолжался до тех пор, пока кто-то не потеряет все свои фишки. Что касается самой игры, то она показалась довольно пассивной, из-за очень тайтовой стратегии Хельмута. Длительное время такой подход не приносил ему никакой пользы и в какой-то миг в стеке Фила осталось меньше 5 тысяч долларов!

Победа Негреану казалась неизбежной, но владелец 15 браслетов WSOP сумел сотворить небольшое покерное чудо. Хельмут не только вернул статус-кво, но и впоследствии вырвал победу в поединке, длившемся более четырех часов.

Дата следующего раунда пока не известна, но он точно состоится и в следующий раз в стеках соперников будет уже по 100 тысяч долларов.