Регуляр Маниг Лезер, который только в офлайн-турнирах выиграл в карьере больше 11 миллионов долларов, получит уникальную возможность выйти в ринг против легенды бокса Майка Тайсона. Немецкий покерист стал победителем благотворительного аукциона где одним из лотов был спарринг с бывшим абсолютным чемпионом мира.

Рандеву с Майком Тайсоном обошлось Манигу Лезеру в 23 568 долларов. За эту сумму покерист получит не только урок бокса от легенды. После дружеского спарринга, Тайсон угостит Лезер обедом на собственном ранчо в Лос-Анджелесе, и подарит ценный сувенир - боксерскую перчатку с автографом.

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На фотографии видно, что оба парня сейчас находятся в прекрасной форме, поэтому не будут в ринге отбывать номер. А Майку Тайсону, на минуточку, уже 54 года, но ветеран еще способен погонять на 22 года младшего оппонента. Несколько месяцев назад американец провел выставочный бой против Роя Джонса и продемонстрировал, что есть еще порох в пороховницах.