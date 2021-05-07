Нагадаємо, спершу канадець влетів аж на 1,2 мільйона баксів у принциповій зустрічі з Дагом Полком. Це був справжній принизливий погром.

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Але цього Даніелю виявилося замало і він вирішив зіграти з іншою легендою покеру Філом Хельмутом. У рамках шоу High Stakes Duel Негреану спершу програв американцю 50, а потім 100 тисяч баксів.

Негреану не втратив віри у власні сили і уже оголосив, що збирається взяти реванш. Сума внесків подвоїться, тож якщо третій хедз-ап матч між Даніелем і Філом таки відбудеться, то опоненти поставлять на кін по 200 тисяч доларів!

Але статистика наполегливо не рекомендує канадцеві йти на такий ризик. За інформацією Hendonmob, востаннє Даніель вигравав хедз-ап на великому турнірі аж вісім років тому.

У 2013 році він тріумфував у турнірі WSOP Europe за 25 тисяч євро. Тоді Негреану заробив свій шостий золотий браслет і майже мільйон євро.

З того часу Даніель десять разів зупинявся за крок від перемоги в різних турнірах.