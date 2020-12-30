Хотя многие жители нашей планеты и мечтают поскорее забыть 2020 год, все же не для всех он оказался насыщенным одним только негативом. В частности, покерное сообщество достаточно быстро смогло адаптироваться к новым обстоятельствам.

Ведущие покерные серии перебрались в онлайн и игроки продолжили демонстрировать свои навыки, пусть и только за интернет-столами. Не стали исключением и украинские спортсмены, которым есть чем похвастаться в 2020 году. Поэтому, вспоминаем главные успехи сине-желтых за год.

ТРИУМФ СБОРНОЙ



Сборная Украины по покеру

Главным успехом украинцев, безусловно, стала победа на Кубке Наций по матч-покеру. Титул чемпионов мира сине-желтые выиграли второй раз подряд! В какой-то момент турнира казалось, что трофей у наших соотечественников отберут сингапурцы, однако, как удалось выяснить организаторам, представители этой команды жульничали во время игры. Как следствие, Сингапур дисквалифицировали, а сборная Украины, опередив Австралию, Литву, Индию и Тайвань, завоевала золотые медали.

Кроме того, каждый игрок сборной получил премию в 25 тысяч гривен от титульного спонсора команды компании PokerMatch.

Чемпионами мира стали Анна Мазно (Харьков), Артем Кобылинский (Киев), Андрей Любовецкий (Киев), Михаил Гутый (Луцк), Ренат Богданов (Киев), Михаил Кобылинский (Киев), Андрей Момот (Харьков), Владимир Дрокин (Киев) и капитан команды Михаил Кедровский (Киев).

WSOP

Главное покерное событие года – Мировая серия, тоже вынуждена была перебраться в онлайн. Это, впрочем, не помешало WSOP установить целую кучу рекордов. Достойно провели серию и представители Украины. Игроки под сине-желтым флагом 9 раз попадали за финальные столы различных турниров. Сделать это дважды удалось Руслану "zverrmvp" Назаренко . Он финишировал пятым и седьмым (оба раза в соревнованиях по Омахе), заработав в общей сложности почти 60 тысяч долларов.

А вот единственным украинским чемпионом WSOP 2020 стал Дмитрий Быстровзоров. Заплатив бай-ин 600 долларов, он побил поле из почти 3 000 входов, завоевал браслет Мировой серии и более 200 тысяч долларов призовых! Триумф Дмитрия стал уже восьмым для украинцев в ​​истории WSOP.

ИГРОКИ ГОДА



Андрей Любовецкий

Мы уже упоминали об Андрее Любовецком, который в составе сборной Украины стал двукратным чемпионом мира по матч-покеру. Впрочем, этим его успехи в 2020 году не ограничились. В частности, Любовецкий финишировал шестым на одном из турниров WSOP Online (54 714 долларов призовых), стал вице-чемпионом WPT Online (25 тысяч) и раннер-апом одного из турниров серии High Rollers Week (207 тысяч). Больше всего призовых Андрею принесло 5-е место в Главном Событии Чемпионата мира по онлайн-покеру – 387 тысяч долларов. К слову, за тем финальным столом играло сразу двое украинцев. Денис Чуфарин вылетел на одну позицию раньше Любовецкого и заработал 276 тысяч долларов.



Андрей Новак

Очень успешным оказался 2020 год и для еще одного украинского топ-профессионала Андрея Новака. "Anjeyyy" уверенно прописался в элитном клубе хайроллеров и на равных борется с лучшими МТТ-игроками планеты. За год в разных турнирах Новаку удалось выиграть более 1 миллиона долларов призовых!