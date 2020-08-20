С такими темпами имеем все шансы получить еще одного украинского чемпиона на WSOP online. Руслан "zverrmvp" Назаренко во второй раз сыграл за финальным столом Всемирной серии покера и сделал еще два шага по направлению к заветному браслету.

Две недели назад Назаренко выиграл свои рекордные призовые в турнире по Пот-Лимит Омахе за 400 долларов. Тогда украинец финишировал седьмым. 66-й турнир WSOP снова собрал мастеров четырех-карточной игры, и Назаренко традиционно вмешался в борьбу за титул.

Читайте также: Украина получила первого чемпиона на WSOP online

Инвестировав 800 долларов, Руслан Назаренко более чем в 2,5 раза превзошел свой предыдущий рекорд по призовым, а параллельно достиг пока самого высокого результата в рамках Всемирной серии. Пятое место украинца оценили в 42 005 долларов.

Главный же приз и золотой браслет достался ирландцу Тоби Джойсу. Посвятив турниру больше 12 часов и одолев поле из 1280 игроков, чемпион получил 139 453 доллара призовых.