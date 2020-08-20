З такими темпами маємо всі шанси отримати ще одного українського чемпіона на WSOP online. Руслан "zverrmvp" Назаренко вдруге зіграв за фінальним столом Всесвітньої серії покеру і зробив ще два кроки в напрямку до заповітного браслету.

Два тижні тому Назаренко виграв свої рекордні призові в турнірі з Пот-Ліміт Омахи за 400 доларів. Тоді українець фінішував сьомим. 66-й турнір WSOP знову зібрав майстрів чотирьох-карточної гри і Назаренко традиційно втрутився в боротьбу за титул.

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Інвестувавши 800 доларів, Руслан Назаренко більш як у 2,5 рази перевершив свій попередній рекорд за призовими, а паралельно досяг наразі найвищого результату в рамках Всесвітньої серії. П’яте місце українця оцінили у 42 005 доларів.

Головний ж приз і золотий браслет дістався ірландцю Тобі Джойсу. Присвятивши турніру більш як 12 годин і здолавши поле із 1280 гравців, чемпіон отримав 139 453 доларів призових.