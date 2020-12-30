Хоча чимало мешканців нашої планети і мріють якнайшвидше забути 2020 рік, все ж не для всіх він виявився насиченим лише негативом. Зокрема, покерна спільнота досить швидко змогла адаптуватися до нових обставин.

Провідні серії перебралися в онлайн і гравці продовжили демонструвати свої навички, нехай і лише за інтернет-столами. Не стали винятком і українські покеристи, яким є чим похвалитися у 2020. Тож, згадуємо головні успіхи синьо-жовтих за рік.

ТРІУМФ ЗБІРНОЇ



Збірна України з покеру

Головним успіхом українців, безумовно, стала перемога на Кубку Націй із матч-покеру. Титул чемпіонів світу синьо-жовті виграли вдруге поспіль! В якусь мить турніру здавалося, що трофей в наших співвітчизників відберуть сінгапурці, проте, як вдалося з’ясувати організаторам, представники цієї команди шахраювали під час гри. Як наслідок, Сінгапур дискваліфікували, а збірна України, випередивши Австралію, Литву, Індію і Тайвань, завоювала золоті медалі.

Крім того, кожен гравець збірної отримав премію в 25 000 гривень від титульного спонсора команди компанії PokerMatch.

Чемпіонами світу стали Ганна Мазно (Харків), Артем Кобилинський (Київ), Андрій Любовецький (Київ), Михайло Гутий (Луцьк), Ренат Богданов (Київ), Михайло Кобилінський (Київ), Андрій Момот (Харків), Володимир Дрокін (Київ) та капітан команди Михайло Кедровський (Київ).

WSOP

Головна покерна подія року – Світова серія, теж змушена була перебратися в онлайн. Це утім, не завадило WSOP встановити цілу купу рекордів. Гідно провели серію і представники України. Гравці під синьо-жовтим прапором 9 разів потрапляли за фінальні столи різних турнірів. Зробити це двічі вдалося Руслану "zverrmvp" Назаренку. Він фінішував п’ятим та сьомим (обидва рази у змаганнях із Омахи), заробивши загалом майже 60 тисяч доларів.

А от єдиним українським чемпіоном WSOP 2020 став Дмитро Бистровзоров. Заплативши бай-ін 600 доларів, він побив поле із майже 3000 входів, завоював браслет Світової серії та понад 200 000 доларів призових! Тріумф Дмитра став уже восьмим для українців у історії WSOP.

ГРАВЦІ РОКУ



Андрій Любовецький

Ми вже згадували про Андрія Любовецького, який у складі збірної України став дворазовим чемпіоном світу із матч-покеру. Утім, цим його успіхи у 2020 році не обмежилися. Зокрема, Любовецький фінішував шостим на одному з турнірів WSOP Online (54 714 доларів призових), став віце-чемпіоном WPT Online (25 тисяч) та раннер-апом одного з турнірів серії High Rollers Week (207 тисяч). Найбільше ж призових Андрію принесло 5-те місце у Головній події Чемпіонату світу з онлайн-покеру – 387 тисяч доларів. До слова, за тим фінальним столом грало одразу двоє українців. Денис Чуфарін вилетів на одну позицію раніше за Любовецького і заробив 276 тисяч доларів.



Андрій Новак

Дуже успішним видався 2020 рік і для ще одного українського топ-професіонала Андрія Новака. "Anjeyyy" впевнено прописався в елітному клубі хайролерів і на рівних бореться з найкращими мтт-гравцями планети. За рік у різних турнірах Новаку вдалося виграти більше 1 мільйона доларів призових!