Одразу двоє наших покеристів – Андрій "Andre_Hansen" Любовецький та Денис "SantaZzz" Чуфарін – потрапили за фінальний стіл Головної події WCOOP, забезпечивши найбільше представництво України на вирішальній стадії турніру. Титул не дістався жодному, але без солідних призових українці не залишились.

В турнірі за 5 200 доларів Любовецький та Чуфарін подолали поле майже із 2 тисяч входів, гарантувавши собі шестизначні виплати за фінальним столом. Відомий український покер-про Чуфарін, незважаючи на короткий стек, досидів до шостого місця і отримав трохи більше 276 тисяч доларів.

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Дворазовий чемпіон світу з матч-покеру Любовецький склав зброю слідом за співвітчизником і додав до свого банкролу понад 387 тисяч доларів. Загальний виграш українців в Main Event Чемпіонату світу склав понад 18,5 мільйонів гривень.



Чемпіон WCOOP Main Event Андре Маркес. Фото: PocketFives

Тим часом, доларовими мільйонерами турнір завершили усі троє представників подіуму. Португалець Маркес, німець Рьодер та голландець Малдер уклали угоду у топ-3, залишивши на кону титул і бонусні 100 тисяч доларів. Чемпіоном, зрештою, судилось стати Андре Маркесу, який забрав 1 147 271 доларів.