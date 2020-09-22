Відомий український стрімер Степан Соляник провів незвичайний ефір, відігравши перед глядачами 24 години без перерви. Своїми емоціями від справжнього покерного марафону представник команди PokerMatch поділився у інтерв’ю.

- Степане, які відчуття від марафону?

- Знаєш, можливо, це звучатиме нескромно, але я й до старту не сумнівався в тому, що мені вдасться пройти це випробування. Молодий, здоров'я багато. Тож усе чудово склалося.

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- Ти грав в основному кеш. В плюс закінчив сесію?

Так, 500 гривень профіту вийшло. Ясна річ, під кінець марафону якість гри дуже знизилася. Я вже встиг переглянути запис і побачив, що витворяв там наприкінці. Але нічого, 500 гривень - приємний бонус до рекорду.

- Як глядачі? Підтримували чи сумнівалися в тому, що впораєшся?

- Постійно підтримували. Дуже приємно було. А одна дівчинка - Яна wolfy - була зі мною з самого початку й до кінця, уяви собі! Свій марафон провела біля екрана. Я дуже їй вдячний та обов'язково що-небудь приємне подарую їй за таку відданість.

- Чи був який-небудь кризовий момент протягом ефіру, коли відчував, що глядачі можуть тебе втратити?

- Мабуть, найважче було десь біля 12 годин наступного дня. Оченята вже потроху почали злипатися. Та це тривало недовго, потім прийшло друге дихання - і покатив далі.



Степан Соляник під час стріму. Фото: PokerMatch

- Як підтримував форму? Допінг був?

- Жодного допінгу! Я, звичайно ж, мав під рукою і каву, і енергетики. Та вирішив зробити собі додатковий челендж і протриматись без них. А ще за "допінг" правила підтримка глядачів. Заходили на стрім наші амбасадори Оля та Альонка, підтримували теж. Круто було!

- А раніше був у тебе досвід тривалих сесій без стріму?

- Авжеж, бувало, по 18-20 годин засиджувався. Коли які-небудь рейк-гонки чи опоненти за столом дуже приємні і не хочеться йти. Тож досвід був, і я приблизно розумів, що чекає на мене в ефірі.

- Але на старті пульс все одно був 122 удари та вище. Хвилювався?

- У мене завжди підвищений пульс, навіть на звичайних стрімах. А тут десь у районі 4 ранку вперше за мої ефіри опустився нижче за 90. Глядачі навіть жартували, що, мовляв, Стьопа нарешті заспокоївся. І справді, було відчуття, що просто граю звичайну сесію, тільки з глядачами. Забув про те, що я взагалі-то на роботі.

- Наскільки мені відомо, світовий рекорд у живій грі без перерви належить Філу Лааку, коли він відкатав 115 годин. Як думаєш, яка твоя межа?

- Ну, гадаю, що дві доби зміг би точно. Але найближчим часом штурмувати рекорди не збираюся. Не хочу батьків нервувати. Переживали дуже, коли я стрімив марафон. А ще незабаром на PokerMatch велика серія, треба зібратися. Хочеться виступити успішно, виграти кілька Мейнів (посміхається).

Інтерв'ю підготував Євген Смертенко