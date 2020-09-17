25 вересня розпочнеться турнірна серія Boom-Boom PKО з величезними гарантіями і чудовими іменними трофеями.

Найбільший український рум PokerMatch не дає нудьгувати своїм гравцям! У п’ятницю, 25 вересня, візьме старт основна подія осені – турнірна серія Boom-Boom PKO з загальною гарантією понад 13 мільйонів гривень!

Boom-Boom-програма пропонує 56 титульних івентів з різних видів покеру в форматі прогресивного нокауту. Переможці регулярних турнірів отримають медалі, а тріумфатори Головних подій прикрасять себе іменними чемпіонськими поясами.

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PokerMatch піклується про кожного відвідувача, тому навіть власники невеликих банкролів мають шанс поборотися за круті призи. Для них пройде три Micro Main Event з гарантіями 50 000 гривень. А ще, внісши лише 5 гривень, гравці зможуть поборотися за 50 000 гривень у турнірі-відкритті серії, що пройде 25 вересня!

Фінальним акордом серії 10 жовтня стануть Головні події з Китайського покеру, 5-карточної Омахи та, звісно ж, Безлімітного Холдему. В останньому гарантований призовий фонд сягне 1 500 000 гривень! Неймовірний шанс на "влучний постріл" та шалені призові!

Також варто звернути особливу увагу на завершальний івент серії, в якому відсутній стартовий внесок. Квитки у After Party Freeroll отримають лише ті гравці, які протягом серії внесуть у турніри та сателіти бай-іни на суму від 10 000 гривень. Призовий фонд фріролу складе 100 000 гривень!

Також щодня відбуватимуться регулярні сайд-івенти серії з невеликими бай-інами та гарантіями до 25 000 гривень. В них можна буде потренуватися та як слід підготуватися до вечірніх титульних боїв.

І на цьому приємні сюрпризи не закінчуються. 20 кращих нокаутерів за підсумками турнірів серії Boom-Boom PKO та регулярних турнірів розділять між собою ще 200 000 гривень!

Розклад турнірів та всі умови серії можна дізнатися на офіційній сторінці серії PokerMatch.

Тренуйте нокаутуючий удар, реєструйтеся на PokerMatch, отримуйте до 2500 гривень на рахунок і ставайте чемпіоном зі спортивного покеру!

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