Легендарный канадский покерист решил сменить вид спорта, по крайней мере ненадолго.

Негреану примет участие в масштабном онлайн-турнире по шахматам PogChamps 3, который пройдет 14-28 февраля. Призовой фонд турнира составит солидные 100 тысяч долларов, а еще столько же его организаторы направят на благотворительность.

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Хотя много успешных покеристов хорошо играют в шахматы (и наоборот), сам Негреану откровенный новичок в этой игре. Только недавно он взял первый урок шахмат в жизни. Правда, поскольку турнир будет благотворительным, в нем выступит множество игроков без значительного опыта: актер Рейн Уилсон, рэпер Logic, стримеры MrBeast и Pokimane, киберспортсмен Myth и другие.

Кроме неожиданного увлечения шахматами, Негреану, напомним, сейчас играет хедз-ап матч по Безлимитному Холдему против Дага Полка, где проигрывает более полумиллиона долларов. Даг не преминул подколоть оппонента, иронически подметив, что сейчас "как раз лучшее время, чтобы тратить каждую минуту на улучшение своей игры в шахматы". Даниэль впрочем сказал, что считает занятие шахматами полезным для своего мозга и вскоре все равно вернется к солверам.

Так или иначе, связь между шахматами и покером в последнее время становится все более заметной. В частности, совсем недавно на платформе PokerMatch состоялся первый в Украине шахматно-покерный турнир, чемпионом которого стал гроссмейстер Александр Шиманов.