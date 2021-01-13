Несмотря на провал в конце 2020 года, британец Конор Бересфорд получил вознаграждение за свои успехи.

Напомним, скромные выступления в декабре отбросили Бересфорда далеко от лидерской позиции в рейтинге онлайн-покеристов. Несмотря на это, авторитетный портал PocketFives признал Конора лучшим игроком 2020 года.

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"Как год начнешь так его и закончишь" – это именно о британце. Он удивительно результативно ворвался в 2020, заработав более 600 тысяч долларов за триумф в одном из крупных турниров.

Большую часть года именно "1_cinor_b_1" возглавлял гонки онлайн-покеристов, регулярно пополняя свой счет большими заносами. Поэтому довольно справедливо, что именно Бересфорд стал Онлайн-игроком года!

Конор "унаследовал" трон в Никласа Астедта. Швед закончил год на четвертой строчке.

Отметим, что и Конор, и Никлас существенно сдали свои позиции в декабре и январе. Сейчас они соответственно занимают 14 и 16 места в рейтинге. Лидерство продолжает сохранять бразилец Бруно Беттеон. Именно он закончил прошлый календарный год с самым высоким рейтингом и именно Бруно был главным конкурентом Бересфорда в прошлом году.