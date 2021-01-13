Попри провал наприкінці 2020 року, британець Конор Бересфорд отримав винагороду за свої успіхи.

Нагадаємо, скромні виступи в грудні відкинули Бересфорда далеко від лідерської позиції в рейтингу онлайн-покеристів. Попри це, авторитетний портал PocketFives найкращим гравцем 2020 визнав саме Конора.

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"Як рік розпочнеш так його і завершиш" — це саме про британця. Він напрочуд результативно увірвався у 2020, заробивши понад 600 тисяч доларів за тріумф в одному з великих турнірів.

Більшу частину року саме "1_cinor_b_1" очолював перегони онлайн-покеристів, регулярно поповнюючи свій рахунок великими заносами. Тому доволі справедливо, що саме Бересфорд став Онлайн-гравцем року!

Конор "успадкував" трон у Нікласа Астедта. Швед закінчив рік на четвертій сходинці.

Відзначимо, що і Конор, і Ніклас суттєво здали свої позиції у грудні та січні. Зараз вони посідають відповідно 14 і 16 місця у рейтингу. Лідерство продовжує зберігати бразилець Бруно Беттеон. Саме він закінчив минулий календарний рік із найвищим рейтингом. Саме Бруно був головним конкурентом Бересфорда минулого року.