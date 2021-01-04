Через пандемію коронавірусу в 2020 році покер практично "переїхав" в онлайн. Тому звання найкращого онлайн-гравця року стало ще почеснішим.

Традиційно головну персону цього варіанту покеру визначає авторитетний портал PocketFives, який веде свій рейтинг упродовж усього року. Так відбувається уже 15 років поспіль!

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Відзначимо, що лідер перегонів постійно змінювався. Тривалий час у групі фаворитів тримався минулорічний переможець номінації Ніклас Астедт.

Шведа вважають чи не найбільшою акулою офлайну, але 2020-й для нього був порівняно невдалим. Попри кілька непоганих "заносів", "Lena900" закінчив рік аж на 21-й сходинці рейтингу. Швед залишається найуспішнішим онлайн-гравцем в історії (21,5 мільйон доларів за кар’єру).

Спадкоємцем трону Нікласа Астедта став бразилець Бруно Беттеон. Попри усі катаклізми, саме 2020-й сміливо можна назвати найуспішнішим роком у житті Бруно. Принаймні, у кар’єрі.

Гравець з ніком "bbotteon" увірвався в еліту онлайн-покеру. Беттеон "вижив" у компанії справжніх акул, набрав понад 13 тисяч очок і став найкращим онлайн-покеристом року.

Зовсім трохи від бразильця відстав Іван Зуфіч. Для хорвата 2020-й також став проривним. Друге місце рейтингу — рекордне для "zufo16". Трійку найкращих закрив відомий бельгієць Берт Стівенс (упродовж року він навіть очолював рейтинг). Далі розташувався інший іменитий хлопець канадець Майкл Вотсон, п’ятим став славнозвiсний Віктор Маліновскій. А от британець Конор Бересфорд, який тривалий час лідирував в списку найкращих і практично не випадав з переліку головних претендентів на титул найкращого онлайн-покериста, серйозно здав наприкінці року і завершив 2020-й аж на шостій сходинці списку.

Найкращим з українців минулого року був Андрій Любовецький. Він не лише вдруге став чемпіоном світу у складі збірної України, а й напрочуд впевнено грав в онлайні. Це дозволило Андрію фінішувати на 54 місці рейтингу. Відзначимо, що упродовж року Любовецький навіть підіймався 27 сходинку списку.

Сподіваємося, наступний рік для українських гравців буде ще успішнішим та насиченішим.