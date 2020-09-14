Зірковий покерист Ніклас Астедт продовжує боротьбу за звання найкращого онлайн-гравця.

Хлопець з ніком "Lena900" став чемпіоном турніру WCOOP-44-H з бай-іном 2,1 тисячі доларів. Швед переміг поле із майже 200 входів і заробив 80 640 тисяч "баксів".

Відзначимо, що 15 місце у цьому турнірі посів українець Андрій Новак. Він виграв 7,3 тисячі "зелених" і продовжив свою успішну серію.

Нагадаємо, Ніклас Астедт — найкращий онлайн-покерист за підсумками минулого року за версією авторитетного порталу PocketFive. Цьогоріч "Lena900" активно бореться за те, щоб зберегти титул.

Щоправда, у порівнянні з кінцем літа Астедт втратив одну позицію. Ніклас пропустив поперед себе бразильця з ніком "bbotteon" і опустився на третє місце рейтингу. Впевнене лідерство продовжує зберігати британець Конор "1_conor_b_1" Бересфорд.