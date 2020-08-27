Відомий професіонал Ніклас Астедт продовжив успішну серію перемогою у турнірі WPT Mix-Max Second Chance PKO.

Швед, якого покерна спільнота знає як "Lena900", за тріумф у змаганні отримав 13,7 тисячі доларів. Для Нікласа це доволі скромний заробіток.

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Адже Астедт є найуспішнішим онлайн-гравцем в історії. Його загальний виграш в офлайні стрімко наближається до позначки у 21 мільйон доларів.

Зараз швед посідає другу сходинку в рейтингу найкращих онлайн-покеристів за версією ресурсу PocketFive. Вище лише британець Конор "1­­_conor_b_1" Бересфорд.

З 2016 року Астедт постійно йде в лідерах серед найуспішніших офлайн-гравців. Зокрема він конкурував з українцем Романом "Romeopro" Романовським. Українець, щоправда, уже завершив кар’єру.

Минулого року в активі шведа було аж чотири шестизначні виграші. Тоді Ніклас став найуспішнішим онлайн-гравцем. У 2020-у Астедт має усі шанси повторити своє досягнення, адже він продовжує активно та головне результативно грати.

Відзначимо, що в живому покері Ніклас заробив лише трохи більше одного мільйона доларів.