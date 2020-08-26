Покер небезпідставно називають інтелектуальною грою. Ось вам ще одне підтвердження – легенда гри Даніель Негреану поповнив лави найрозумніших людей на планеті.

Канадський професіонал, який в живих турнірах виграв понад 42 мільйони доларів, перевірив власний IQ і показав результат, вищий за 98% населення землі. Дослідженням займається організація Mensa, яка охоплює своєю діяльністю майже 100 країн світу. Окрім Даніеля Негреану, у списку людей із нестандартно високим інтелектом лише близько 120 000 осіб.

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В когорті обраних канадець не єдиний представник зі світу покеру. До списку Mensa увійшла також одна із найуспішніших жінок в історії гри Лів Борі (3,85 мільйона доларів призових). Британка, як відомо, має науковий ступінь із астрофізики.



Лів Борі. Фото: pokernews.com

Серед 2% розумників є представники абсолютно різних сфер та галузей. Це і винахідник першого мобільного телефону Мартін Купер, і зірка Голлівуду Джина Девіс, і колишній гонщик формули-1 Лукас Ді Грассі.