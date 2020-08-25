Покерним мільйонерам подали головну страву на цьогорічній Всесвітній серії. Найдорожчий турнір онлайн-версії WSOP запропонував хайролерам 10 мільйонів доларів гарантії, а за участь кожному довелось викласти аж по 25 000.

Даніеля Негреану такий серйозний бай-ін аж ніяк не лякає. Канадець, який побився об заклад, що виграє бодай один браслет на WSOP online, погуляв на широку ногу. Утім жодна із трьох "куль" не дозволила легенді потрапити бодай у призи.

Читайте також: Двоє канадців сперечаються за звання найкращого гравця WSOP 2020



Джейсон Кун. Фото: pokernews

10 мільйонів гарантії судилось розділити 55 гравцям, кожен з яких отримав щонайменше 57 592 доларів. Майже у три рази більше забере перший невдаха за фінальним столом, гра за яким стартує у суботу. Поки найреальніші шанси на браслет WSOP і чималий куш у 1,8 мільйона в Джейсона Куна – 7 863 055 фішок (39 ВВ). Чип-лідер, до слова, і без того не бідує. В активі американця понад 31 мільйон доларів призових за кар’єру.