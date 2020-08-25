Покерным миллионерам подали главное блюдо на нынешней Всемирной серии. Самый дорогой турнир онлайн-версии WSOP предложил хайроллерам 10 миллионов долларов гарантии, а за участие каждому пришлось выложить аж по 25 тысяч.

Даниэля Негреану такой серьезный бай-ин отнюдь не пугает. Канадец, который поспорил, что выиграет хотя бы один браслет на WSOP online, погулял на широкую ногу. Впрочем, ни один из трех "шаров" не позволил легенде попасть хотя бы в призы.

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Джейсон Кун. Фото: pokernews

10 миллионов гарантии суждено разделить 55 игрокам, каждый из которых уже обеспечил себе не менее чем 57 592 долларов. Почти в три раза больше заберет первый неудачник за финальным столом, игра за которым стартует в субботу. Пока реальные шансы на браслет WSOP и немалый куш в 1,8 миллиона у Джейсона Куна – 7 863 055 фишек (39 ВВ). Чип-лидер, к слову, и без того не бедствует. В активе американца более 31 миллиона долларов призовых за карьеру.