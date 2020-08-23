Всемирная серия покера 2020 года вскоре станет историей – уже 6 сентября состоится заключительный турнир WSOP online. Золотые браслеты, в целом, получат 85 чемпионов, а лидеров итоговых таблиц серии ждут дополнительные призы.

Сейчас самый большой приз на нынешнем WSOP достался Даниэлю Дворесу, именно он лидирует в зачете лучших игроков Серии. Канадец не ограничился выигрышем в почти 1,5 миллиона долларов, а стабильно выступает и в других ивентах WSOP online. В зачете, где во внимание принимаются победы, попадание на финальные столы и в ITM, Дворес насобирал 6 185.90 баллов.

Даниэль Дворес (Канада) 6,185.90 Алек Стасиак (Канада) 6,063.43 Иван Зуфич (Мексика) 5,719.69 Ранно Сотла (Эстония) 5,021.13 Белармино Де Соуза (Бразилия) 4,912.17

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Расслабляться в борьбе за "Золотую компьютерную мышку", Даниэлю, впрочем, не стоит. В спину канадцу дышит соотечественник Алек Стасиак, который стал настоящей сенсацией нынешнего WSOP. "Astazz" – пока единственный двукратный чемпион онлайн-серии, а свой первый браслет канадец завоевал, инвестировав всего 10 долларов в сателлит.

Не стоит списывать со счетов и других представителей верхней части зачетной таблицы, где за титул борется и игрок с пост-советского пространства. Речь про первого в истории эстонского чемпиона WSOP Ранно Сотлу. Украинцы на нынешней серии также не остались на голодном пайке. В активе наших покеристов уже есть несколько финальных столов и пока единственный золотой браслет.