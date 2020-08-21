Легенда покера Фил Хельмут заработал этот почтенный статус не только благодаря своему таланту и многолетней практике. Американец был настоящим фанатиком игры, а на пути к цели был готов идти на непомерные жертвы.

Ни для кого не секрет, что среди многочисленных рекордов Хельмута наиболее уважаемым остается выигрыш 15 браслетов Всемирной серии. Впрочем, мало кто знает, что 3 из них "Poker Brat" выиграл за какие-то двое суток. Да, тогда в 1993 году и уровень игроков был слабее, и само количество участников WSOP не впечатляло. Но, согласитесь, снять шляпу перед Филом Хельмутом за такие достижения будет нелишним.

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На том WSOP Фила горячо поддерживала беременная жена, а покерист упорно отказывался уделить ей внимание. Хельмут сначала оставил позади 172 соперника в турнире по Безлимитному Холдему за 2500 долларов. Без перерыва на празднование Фил запрыгнул в ивент 1500 No-Limit Hold'em и снова победил, на этот раз 283 оппонентов.



Фил Хельмут. Фото: wsop.com

Казалось, теперь можно почивать на лаврах, но не самому молодому в то время чемпиону мира. Проглотив солидную дозу адреналина, Хельмут банально не смог заснуть. И после нескольких часов перерыва отправился покорять турнир по Лимитному Холдему за 5000 долларов. Игра прогнозируемо не пошла, но пришел сон.

Подремав 1,5 часа, Хельмут продолжил разрывать соперников и забрал очередной, третий за 2 суток браслет. Изнурительный покерный марафон помог Филу заработать почти полмиллиона долларов – фантастическая по тем временам сумма.



Фил Хельмут. Фото: Twitter

В таком режиме "Poker Brat" провел львиную долю своей карьеры. Не сбавляет он обороты и в свои 56 лет. Всемирная серия покера 2020, которая проходит в онлайне, помогает Филу Хельмуту вспомнить боевую молодость. Времена, когда покер заботился о стройной фигуре и награждал массивными мешками под глазами.