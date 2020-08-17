Даниэль Негреану является одним из самых популярных и успешных покерных игроков. Он представляет повышенную опасность для любого оппонента за зеленым сукном. Но... Все основные достижения звездного канадца относятся к живой игре. Чем может похвастаться Kid Poker в онлайн-сражениях?

Предварительное согласие на онлайн-матч против Дугласа Полка вызвало немало противоречивых отзывов, поскольку мало кто верит в успех Даниэля.

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Так, Негреану выиграл несколько турнирных трофеев в интернете, но на его счету "записано" немало противоречивых эпизодов, самым ярким из которых являются оглушительный провал в поединке с еще одним легендарным игроком – Виктором "Isildur1" Блумом.

Битва состоялась незадолго до "Черной пятницы", а точнее – 20 марта 2011 года. Тогда никнейм Isildur1 наводил настоящий ужас на соперников, потому что малоизвестный швед уже успел обыграть практически всех именитых профессионалов, став синонимом успеха в онлайн-покере.

Несмотря на это, Kid Poker все же рискнул бросить вызов Виктору, хотя никто, даже сам Негреану, не верили в успех этого поединка.

В последнее время я следил за игрой Isildur1 в Superstar Showdown, и она была отличной. Я попытался повторить это, но не смог играть даже на двух столах одновременно. Мне пришлось много практиковаться, и теперь я могу играть до 4 столов $5/$10. Пока все идет довольно неплохо, и я смог выиграть 11 бай-инов у Джастина Бономо. Конечно, Виктор фаворит, это его территория и комфортная для него обстановка.

По правилам, противники должны были встретиться на лимитах $50/$100 и играть 4 стола одновременно. На выяснение отношений отводилось 2500 рук, которые могли быть разделены на две сессии.

Но все стало ясно уже в первый день. Обладатель 4 золотых браслетов WSOP (на тот момент) проиграл $150 000 меньше чем за 4 часа. 15 бай-инов за 1439 рук!

Конечно, немалую роль в провале звездного покер-про сыграла дисперсия. Виктор выиграл несколько огромных банков с достаточно слабыми картами, но это нельзя считать утешением для Негреану.

Я уже давно играю в покер, чтобы отличать сессии, в которых мне не везло, от тех, в которых я просто плохо играл.

Второй раунд соревнования прошел в схожем ключе, хотя Даниэль смог собраться и оформить небольшой выигрыш в размере $26 500...

С тех пор все изменилось, и Даниэль Негреану даже взял несколько занятий у покерных тренеров. Но все равно его скилл в живой игре намного превышает навыки в онлайне.

Вот почему канадец считается андердогом в битве против Дага Полка, и вот почему ставки на их поединок принимаются из расчета 1,29 против 3,80.