Хадз-ап битву в рамках Всемирной серии покера считают одним из самых тяжелых испытаний фестиваля. С ним отлично справился Дэвид Питерс, который завоевал свой второй браслет WSOP в карьере.

В турнире за 10 000 долларов участвовали многие титулованные игроки, такие как Даниэль Негреану, Бертран Гроспелье или же Эрик Сайдел. Звездным оказался и решающий хедз-ап, где за трофей лучшего дуэлянта WSOP боролись Майкл Адамо и Дэвид Питерс. Последний, на минуточку, занимает седьмую строчку в списке "All time money list" – 33,7 миллиона долларов призовых.

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Решающая дуэль растянулась почти на 2 часа, а инициативой львиную долю хедз-апа владел Майкл Адамо. Но Питерс дождался своего момента и, выиграв 9 раздач подряд, оставил соперника с коротким стеком. В решающей раздаче AK американца не оставили шансов мастевым J3 австралийца. Дэвиду Питерсу, кроме его второго браслета WSOP, достались 360 480 долларов. Майкл Адамо получил в полтора раза меньше – 223 488 долларов.