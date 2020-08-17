Хадз-ап битву в рамках Всесвітньої серії покеру вважають одним із найбільш важчих випробувань в рамках фестивалю. Із ним відмінно упорався Девід Пітерс, який завоював свій другий браслет WSOP у кар’єрі.

В турнірі за 10 000 доларів брали участь чимало титулованих гравців, як то Даніель Негреану, Бертран Гроспельє, Ерік Сайдел. Зірковим видався і вирішальний хедз-ап, де за трофей найкращого дуелянта WSOP боролись Майкл Адамо та Девід Пітерс. Останній, на хвилиночку, посідає сьому сходинку у списку "All time money list" – 33,7 мільйона доларів призових.

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Вирішальна дуель розтягнулась майже на дві години, а ініціативою левову частку хедз-апу володів Майкл Адамо. Але Пітерс дочекався свого моменту і, вигравши 9 поспіль роздач, залишив суперника із коротким стеком. У вирішальній роздачі AK американця не залишили шансів мастьовим J3 австралійця. Девіду Пітерсу, окрім його другого браслету WSOP, дістались 360 480 доларів. Майкл Адамо отримав у півтора рази менше – 223 488 доларів.