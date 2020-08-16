Орхан "yirtil" Атес увійшов до історії, як перший турецький покерист, який тріумфував на турнірі Всесвітньої серії.

Для створення унікального для своєї країни досягнення Орханові знадобилося 12 годин. Він переміг поле із понад трьох тисяч входів. Призовий фонд склав понад півтора мільйони доларів.

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Атес уже кілька разів "світився" у призових зонах доволі престижних змагань. Зокрема, нещодавно він став 26-им у турнірі, який виграла Крістен Бікнел.

Та все ж очікуваним тріумф турецького покериста назвати важко. У хедз-апі Орхан переміг литовця Тобіаса Швехта. В результаті Атес отримав 185 тисяч доларів призових (115 тисяч за перше місце і ще 65 тисяч — баунті), а Швехт 98 тисяч доларів (15 тисяч з них — баунті).