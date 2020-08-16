Орхан "yirtil" Атес вошел в историю как первый турецкий покерист, который побеждал на турнире Всемирной серии.

Для создания уникального для своей страны достижения Орхану понадобилось 12 часов. Он победил поле из более трех тысяч входов. Призовой фонд составил более полутора миллионов долларов.

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Атес уже несколько раз "светился" в призовых зонах довольно престижных соревнований. В частности, недавно он стал 26-м в турнире, который выиграла Кристен Бикнелл.

И все же ожидаемым триумф турецкого покериста назвать трудно. В хедз-апе Орхан победил литовца Тобиаса Швехта. В результате Атес получил 185 тысяч долларов призовых (115 тысяч за первое место и еще 65 тысяч – баунти), а Швехт – 98 тысяч долларов (15 тысяч из них – баунти).