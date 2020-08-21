Легенда покеру Філ Хельмут заробив цей поважний статус не лише завдяки своєму таланту і багаторічній практиці. Американець був справжнім фанатиком гри, а на шляху до мети був готовим іти на непомірні жертви.

Ні для кого не секрет, що з-поміж багатьох рекордів Хельмута найповажнішим залишається виграш 15 браслетів Всесвітньої серії. Утім, мало хто знає, що 3 з них "Poker Brat" виграв за якісь дві доби. Так, тоді у 1993 році і рівень гравців був слабшим, і сама кількість учасників WSOP не вражала. Але, погодьтесь, зняти капелюха перед Філом Хельмутом за такі досягнення не завадить.

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На тому WSOP Філа гаряче підтримувала вагітна дружина, а покерист уперто відмовлявся приділити їй увагу. Хельмут спочатку залишив позаду 172 суперників в турнірі з Безлімітного Холдему за 2 500 доларів. Без перерви на святкування Філ застрибнув у івент 1 500 No-Limit Hold'em і знову переміг, цього разу 283 опонентів.



Філ Хельмут. Фото: wsop.com

Здавалось, можна спочивати на лаврах, але не наймолодшому на той час чемпіонові світу. Проковтнувши солідну дозу адреналіну, Хельмут банально не зміг заснути. І після кількагодинної перерви відправився підкорювати турнір з Лімітного Холдему за 5 000 доларів. Гра прогнозовано не пішла, але прийшов сон.

Подрімавши 1,5 години, Хельмут продовжив розривати суперників і забрав черговий, третій за 2 доби браслет. Виснажливий покерний марафон допоміг Філу заробити майже півмільйона доларів – фантастична на той час сума.



Філ Хельмут. Фото: Twitter

В такому режимі "Poker Brat" провів левову частку своєї кар’єри. Не збавляє обертів і у свої 56 років. Всесвітня серія покеру 2020, яка відбувається в онлайні, допомагає Філу Хельмуту згадати бойову молодість. Часи, коли покер дбав про струнку фігуру і нагороджував масивними мішками під очима.