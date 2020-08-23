Всесвітня серія покеру 2020 року незабаром стане історією – вже 6 вересня відбудеться заключний турнір WSOP online. Золоті браслети загалом отримають 85 чемпіонів, а на лідерів підсумкових таблиць серії чекають додаткові призи.

Наразі найбільший приз на цьогорічному WSOP дістався Даніелю Дворесу, саме він лідирує в заліку найкращих гравців серії. Канадець не обмежився виграшем у майже 1,5 мільйони доларів, а стабільно виступав у інших івентах WSOP online. У заліку, де до уваги беруться перемоги, потрапляння на фінальні столи і у ITM, Дворес назбирав 6 185.90 балів.

Даніель Дворес (Канада) 6,185.90 Алек Стасіак (Канада) 6,063.43 Іван Зуфіч (Мексика) 5,719.69 Ранно Сотла (Естонія) 5,021.13 Беларміно Де Соуза (Бразилія) 4,912.17

Читайте також: Як виграти 3 браслети WSOP за 2 доби

Розслаблятись у боротьбі за "Золоту комп’ютерну мишку", Даніелю, утім, не варто. У спину канадцю дихає співвітчизник Алек Стасіак, який став справжньою сенсацією цьогорічного WSOP. "Astazz" – наразі єдиний дворазовий чемпіон онлайн-серії, а свій перший браслет канадець завоював, інвестувавши лише 10 доларів у сателіт.

Не варто списувати із рахунків й інших представників верхньої частини залікової таблиці, де за титул бореться і гравець із пост-радянського простору. Мова про першого в історії естонського чемпіона WSOP Ранно Сотлу. Українці на цьогорічній серії також не залишились на голодному пайку. В активі наших покеристів уже є кілька фінальних столів і поки єдиний золотий браслет.