Покер не без основания называют интеллектуальной игрой. Вот вам еще одно подтверждение – легенда игры Даниэль Негреану пополнил ряды самых умных людей на планете.

Канадский профессионал, который выиграл в живых турнирах более 42 миллионов долларов, проверил свой IQ и показал результат, выше 98% населения земли. Исследованием занимается организация Mensa, которая охватывает своей деятельностью почти 100 стран мира. Кроме Даниэля Негреану, в списке людей с нестандартно высоким интеллектом лишь около 120 тысяч человек.

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В когорте избранных канадец не единственный представитель мира покера. В список Mensa вошла также одна из самых успешных женщин в истории игры Лив Бори (3,85 миллиона долларов призовых). Британка, как известно, имеет научную степень по астрофизике.



Лив Бори. Фото: pokernews.com

Среди 2% умников есть представители совершенно разных сфер и отраслей. Это и изобретатель первого мобильного телефона Мартин Купер, и звезда Голливуда Джина Дэвис, и бывший гонщик Формулы-1 Лукас Ди Грасси.