Известный профессионал Никлас Астедт продолжил успешную серию победой в турнире WPT Mix-Max Second Chance PKO.

Швед, которого покерное сообщество знает как "Lena900", за триумф в соревновании получил 13,7 тысяч долларов. Для Никласа это довольно скромный заработок, ведь Астедт является самым успешным онлайн-игроком в истории.

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Его общий выигрыш в офлайне стремительно приближается к отметке в 21 млн долларов.

Сейчас швед занимает второе место в рейтинге лучших онлайн-покеристов по версии ресурса PocketFive. Выше только британец Конор "1_conor_b_1" Бересфорд.

С 2016 года Астедт постоянно идет в лидерах среди самых успешных офлайн-игроков. В частности, он конкурировал с украинцем Романом "Romeopro" Романовским. Украинец, правда, уже завершил карьеру.

В прошлом году в активе шведа было аж четыре шестизначных выигрыша. Тогда Никлас стал самым успешным онлайн-игроком. В 2020-м Астедт имеет все шансы повторить свое достижение, ведь он продолжает активно и главное результативно играть.

Отметим, что в живом покере Никлас заработал лишь немногим более одного миллиона долларов.