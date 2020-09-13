Розробники "Poker Club" вже до кінця року обіцяють вивести на ринок новий симулятор гри у покер. Перевтілитись у професійного гравця, насамперед, зможуть геймери, які надають перевагу грі на приставці. Буде доступною версія "Poker Club" і для ПК.

Команда розробників із "Ripstone Games" обіцяє задовольнити смаки усіх категорії гравців. У новому симуляторі будуть доступні різні рівні складності, багато типів турнірів та чимало локацій для гри. Та найголовніше, кожен персонаж буде максимально схожим на реального професійного гравця у покер за своїми емоціями та поведінкою. Графіка у "Poker Club", слід сказати, теж на хорошому рівні.

Читайте також: Королева краси, покеру і фокусів: неймовірна Меліка Разаві – фото

Гра буде до душі не лише традиційним геймерам, але й людям із покерної професії. У симуляторі можна буде створювати приватні покерні клуби і грати на цілком реальні гроші. Реліз "Poker Club" анонсують на кінець цього року. Гра буде доступна для консолей PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch та для персональних комп’ютерів.