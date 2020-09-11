На WSOP 2020, що зовсім нещодавно завершилася в онлайн-форматі виграти золоті чемпіонські браслети вдалося двом жінкам. І якщо успіх Крістен Бікнел ні для кого не став сюрпризом, адже канадійка давно заявила про себе як майстриня турнірного покеру, то тріумф Меліки Разаві інакше ніж сенсаційним не назвеш.

Водночас, успіх Меліки зовсім не випадковий, а історія, що стоїть за ним вражає. Разаві народилася в Ірані, де консервативний устрій все ще суттєво обмежує можливості для власної реалізації жінок.

Читайте також: Як заробити сотні тисяч доларів в онлайн покері

Утім, коли Меліці було 15 років її матір вирішила разом із донькою іммігрувати до Південної Африки і ця подія дозволила Разаві добитися того, щоб ніколи не могло стати реальністю на її Батьківщині. Вона стала моделлю і отримали кілька перемог у конкурсах краси. Згодом, іранка спробувала себе у "магії", опанувавши вміння ілюзіоніста. На одному із магічних шоу їй асистував легендарний боксер Мені Пакьяо, після чого ледве встояв на ногах:

А от покером Меліка професійно зайнялася лише у 2017 році і тепер розповідає, що просто жити не може без цієї гри. До WSOP 2020 помітних успіхів у іранки не було, та вона схоже знайшла спосіб максимально швидко опанувати усі секрети покеру. За чутками, Разаві зустрічається з одним із найуспішніших гравців сучасності білорусом Микитою Бодяковським, за спиною в якого майже 30 млн виграшів лише в живих турнірах. Тож не дивно, що Меліці вдалося побити поле із понад двох тисяч входів і завоювати 239 тисяч доларів та золотий браслет WSOP.



Разаві із Микитою Бодяковським / фото: tritonpoker

Хоч Меліка Разаві і приділяє покеру значну частину уваги, все ж лише грою її життя не обмежується. Зараз вона пише книгу, якою сподівається надихнути інших жінок добиватися успіху в житті, незважаючи на те, в яких умовах їм доводиться стартувати. Поза тим, Меліка більш ніж успішний інстаблогер з понад 500 млн підписників. Та й з модельною кар’єрою вона не попрощалася і ось ще кілька доказів цьому: