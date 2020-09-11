Міні Мейн Івент WPT Online вкотре підтвердив, що в покері можна вигравати великі суми і без особливого ризику.

MINI ME WPT Online — це доволі великий турнір. Він зібрав понад 4,5 тисячі входів. Призовий фонд склав 5 мільйонів доларів, а переможець змагання бразилець Ренан Карлос Брускі виграв 506 тисяч доларів.

Читайте також: Інженер, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса завдяки покеру

Бай-ін у турнір коштував трохи більше тисячі "баксів". Але цікаво, що відразу п’ятеро із дев’ятки фіналістів пробилися у міні-версію Головної Події відібралися через дешеві сателіти.

Тобіас Копер, який вилетів дев’ятим і виграв 45 тисяч "зелених", у змагання потрапив завдяки відбірковому турніру за 11 доларів. Британець Лові Барта став четвертим і перетворив 109 "баксів" у 472. Молдаванин Микита Вербічєв став віце-чемпіоном (340 тисяч доларів). У Міні Мейн Івент він пробився, вигравши сателіт за 11 "зелених". А латвієць Артур Балодіс хоч і став лише третім, але в підсумку забрав найбільший куш — 535 тисяч "баксів" (четвірка фіналістів уклала угоду). Балодіс у міні-версію Головної Події пробився через турнір за 55 доларів.