Через коронавірус ми практично забули, як виглядають масштабні живі покерні турніри. Проте, ще до початку пандемії минулого року таки встигли відбутися кілька помітних подій. Згадуємо найяскравіші з них.

WSOP Circuit, Чехія

Для українських шанувальників покеру найприємнішим спогадом, безумовно, став етап престижної серії WSOP Circuit у чеському Розвадові. Представники синьо-жовтого прапора потрапляли до призової зони одного турніру за іншим, та справжнім бенефісом наших спортсменів став Monsterstack із бай-іном 350 євро, що зібрав 1211 учасників.

Читайте також: Мільйони доларів і круте баскетбольне досягнення: головні покерні челенджі 2020 року

Одразу три перші сходинки дісталися українцям. Валерій Фірстенко фінішував третім (26 850 євро призових), Антон Якушко – другим (38 000 євро), а чемпіонський перстень та 70 000 євро призових дісталися Михайло Сезоненку.



Михайло Сезоненко / фото: King's Resort

Aussie Millions Poker / Australian Poker Open / Super High Roller Bowl

У січні-лютому більшість провідних покеристів планети з’їхалися до Австралії. Зелений континент прийняв одразу три поспіль престижні серії. Майкл Аддамо, Ерік Сайдел, Вінсент Ван, Кері Кац, Сем Ґрінвуд, Дмитро Урбанович – це лише невелика частина зірок, які змогли вдало зіграти в Австралії.

Та найкраще проявити себе вдалося місцевому профі Кале Бернсу і канадцю Тімоті Адамсу. Саме вони зійшлися в хедз-апі найдорожчого турніру австралійських серій з бай-іном у 160 тисяч доларів. Переміг Адамс, який отримав за це 1.5 млн доларів, Бернсу дісталося удвічі менше. Загалом же обоє цих покеристів заробили на початку року в Австралії по 2 млн доларів!

Super High Roller, Сочі

Ще кращим для Тімоті Адамса видався березень, коли він виграв турнір серії Super High Roller у Сочі із вражаючим бай-іном у 250 тисяч доларів. Змагання зібрали 40 учасників, лише шестеро з яких потрапили в призи. Випередивши Крістрофера Фогельсанга, Микиту Бодяковського, Бена Хіта, Андріана Матеоса та Сенг Ляо, Адамс заробив 3 600 000 доларів!



Тімоті Адамс / фото: pokercentral

А далі були пандемія, карантин і масовий переїзд усіх значних серій в онлайн. Відтак, із загальним доробком у 5 854 376 доларів саме Тімоті Адамс став найуспішнішим гравцем у живий турнірний покер в 2020 році. Друга сходинка дісталася згаданому австралійцю Кале Бернсу ( 2 906 321 доларів), а третя – білоруському хайролеру Микиті Бодяковському (2 672 403).