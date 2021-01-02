Из-за коронавируса мы практически забыли, как выглядят масштабные живые покерные турниры. Однако, еще до начала пандемии в прошлом году все-таки успели произойти несколько заметных событий. Вспоминаем самые яркие из них.

WSOP Circuit, Чехия

Для украинских поклонников покера самым приятным воспоминанием, безусловно, стал этап престижной серии WSOP Circuit в чешском Розвадове. Представители сине-желтого флага попадали в призовые зоны одного турнира за другим, и настоящим бенефисом наших спортсменов стал Monsterstack с бай-ином в 350 евро, что собрал 1211 участников.

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Сразу три первых ступеньки достались украинцам. Валерий Фирстенко финишировал третьим (26 850 евро призовых), Антон Якушко – вторым (38 000 евро), а чемпионский перстень и 70 000 евро призовых достались Михаилу Сезоненко.



Михаил Сезоненко / фото: King's Resort

Aussie Millions Poker / Australian Poker Open / Super High Roller Bowl

В январе-феврале большинство ведущих покеристов планеты съехались в Австралию. Зеленый континент принял сразу три престижных серии подряд. Майкл Аддамо, Эрик Сайдел, Винсент Ван, Кэри Кац, Сэм Гринвуд, Дмитрий Урбанович – это лишь небольшая часть звезд, которые смогли удачно сыграть в Австралии.

Но лучше всего проявить себя удалось местному профи Кале Бернсу и канадцу Тимоти Адамсу. Именно они сошлись в хедз-апе самого дорогого турнира австралийских серий с бай-ином в 160 тысяч долларов. Победил Адамс, получивший за это 1.5 млн долларов, Бернсу досталось вдвое меньше. В целом же оба этих покериста заработали в начале года в Австралии по 2 млн долларов!

Super High Roller, Сочи

Еще лучше для Тимоти Адамса сложился март, когда он выиграл турнир серии Super High Roller в Сочи с впечатляющим бай-ином в 250 тысяч долларов. Соревнования собрали 40 участников, лишь шестеро из которых попали в призы. Опередив Кристофа Фогельсанга, Никиту Бодяковского, Бена Хита, Андриана Матеоса и Сенг Ляо, Адамс заработал 3 600 000 долларов!



Тимоти Адамс / фото: pokercentral

А дальше были пандемия, карантин и массовый переезд всех значительных серий в онлайн. Следовательно, с общим заделом в 5 854 376 долларов именно Тимоти Адамс стал самым успешным игроком в живом турнирном покере в 2020 году. Вторая строчка досталась упомянутому австралийцу Кале Бернсу ( 2 906 321 долларов), а третья – белорусскому хайроллеру Никите Бодяковскому (2 672 403).