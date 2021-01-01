Из-за пандемии коронавируса подавляющее большинство живых покерных турниров отменили. Поэтому игроки развлекались как могли.

В таких условиях покерные болельщики с особым вниманием следили за различными челленджами, ведь прошлый год был действительно богат на всевозможные интересные вызовы.

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Чего только стоит так называемый Galfond Challenge. Американец бросил перчатку всем желающим еще в конце 2019 года, но за компьютеры покеристы сели уже в 2020-м. Поочередно Фил сыграл хедз-ап с "VeniVidi1993", "ActionFreak", Биллом Перкинсом и Дэном Кейтсом. Каждый матч имел уникальный регламент и драматургию, неизменным оставался лишь победитель — Гальфонд. Лидирует Фил и в пятом поединке своего челленджа против Чэнса Корнута.

Наиболее принципиальным покерным боем года стал триллер Полк-Негреану. У этих титанов игры давние счеты. За плечами обоих игроков целые армии поклонников, поэтому неудивительно, что эту встречу ждали с нетерпением. Ребята оправдали главные ожидания публики: скандалов и трэш-тока хватает. А вот интрига прожила недолго. Полк захватил лидерство и уверенно держит отрыв.

В другом звездном противостоянии тет-а-тет также все было удивительно очевидно: Фил Хельмут "в одни ворота" обыграл Антонио Эсфандиари. Он трижды подряд побеждал соперника, в итоге заработав 350 тысяч долларов!

"Талантливый человек — талантлив во всем", — подумал Майк Макдональд и решил попробовать себя в другом виде спорта. Он смог за короткое время натренировать свой баскетбольный бросок до такого уровня, что реализовал 90 из 100 попыток с линии штрафной! Результат просто фантастический! Такое не сможет повторить большая часть звезд НБА.

Но этого Майку стало мало. Он предложил всем желающим снова поставить против себя. Теперь задача еще амбициознее: Макдональд хочет поспорить, что сможет стать шахматным гроссмейстером.

Парень даже готов поставить на это аж 4 миллиона "баксов". Правда, никаких временных рамок он себе не ставит, поэтому официально это пари так никто и не принял.

Все покерные фаны надеются, что в 2021 году крупных живых турниров будет гораздо больше. Игроки соскучились по насыщенному календарю. Надеемся, что и всевозможных крутых, интересных и принципиальных челленджей и пари также будет хватать!