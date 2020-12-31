В турнирных сериях мы разыграли больше 100 000 000 гривен, раздали миллионы во фрироллах и стали лучшим румом для новичков

2020 год отсчитывает свои последние часы, и самое время подвести его итоги. Это был очень крутой год, который мы прожили вместе с вами. И нам есть что вспомнить, друзья!

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Уходящий год был наполнен невероятным количеством событий, которые запомнятся надолго. Мы решили выделить самые значимые из них.

В 2020 году на PokerMatch прошли сразу девять больших турнирных серий, в которых участники разыграли более 100 000 000 гривен! Фантастика!



PokerMatch-2020. Фото: PokerMatch

Самыми массовыми были Кубок Украины по онлайн-покеру и финальная серия года Cocktail PONT. А ещё, несмотря на карантин, мы собрали всех друзей на серии PokerMatch UA Millions, которая впервые прошла в онлайне. На 4-летие PokerMatch мы провели рекордный турнир с призовым фондом 4,000,000 гривен, в котором приняли участие более 4,600 покеристов!

Самым успешным игроком наших серий стал киевлянин Стас shrekpoker91 Галатенко. У него теперь более 30 трофеев, и для них уже явно нужна отдельная комната!



Стас shrekpoker91 Галатенко. Фото: PokerMatch

Без перерывов и остановок мы радовали вас акциями, в которых могли принять участие и любители турниров, и асы кэш-игры. В них мы раздали больше 60 000 000 призовых, и каждый смог получить свою часть акционного пирога.

Джекпоты в уходящем году тоже сыпались как из рога изобилия — их выпало на сумму более 25 000 000 гривен! Вот это повезло! Кроме того, тысячи игроков смогли заработать призовые в наших фрироллах и с помощью промокодов, не потратив ни гривны.



Алёна Alohahaloha Мироненко. Фото: PokerMatch

В этом году у нас случилось пополнение в команде амбассадоров. Алёна Alohahaloha Мироненко присоединилась к Евгению Качалову и Ольге Ермольчевой. И ребята продолжают радовать вас своими крутыми эфирами, популяризируя спортивный покер.

Премьерой года, безусловно, стали наши конкурсы. Мы вместе с вами выбрали классных Мисс и Мистера PokerMatch — Иванну Сою и Влада Сидихина.



Иванна Соя и Влад Сидихин. Фото: PokerMatch

Благодаря вашей активности, друзья, PokerMatch поднимался в топ-6 крупнейших покерных румов мира, а нашу компанию по достоинству оценили в индустрии. В 2020 году мы стали лучшим покер-румом для новичков и выиграли престижную награду Best PokerAffilate Manager на церемонии iGB Affiliates Awards в Лондоне!

Мы презентовали обновлённый покерный сайт и сайт PokerMatch Casino, провели социальную акцию "Сиди дома — играй в покер" и запустили крутую рекламную кампанию "Покер - это твой спорт!".

Сборная Украины по спортивному покеру, которую мы активно поддерживаем, вновь стала лучшей командой мира. Наши ребята сумели взять Кубок Наций-2020 и получили премии от PokerMatch. Отметим в составе чемпионов Анну Мазно, которая попала в сборную, выиграв отбор на PokerMatch.



Сборная Украины по спортивному покеру. Фото: Nation Cup 2020

А ещё в финале года мы вместе с шахматной интернет-сборной Украины Team Ukraine впервые организовали шахматно-покерный турнир "Игра Королей" и определили самого универсального игрока интеллектуальных игр.

Наши стримеры провели сотни часов прямых эфиров. Они раздавали подарки, давали дельные покерные советы и даже играли в "Что? Где? Когда?" А Степан Solyanik с блеском справился с 24-часовым стримовым марафоном!

И это далеко не всё, что случилось с нами и с вами в 2020 году на PokerMatch. Смотрите наши "Итоги года", и давайте ещё раз вместе переживём эти приятные мгновения!