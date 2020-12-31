У турнірних серіях ми розіграли понад 100 000 000 гривень, роздали мільйони у фріролах та стали найкращим румом для новачків.

2020 рік відлічує свої останні години, і якраз настав час підбити його підсумки. Це був дуже крутий рік, який ми прожили разом із вами. І нам є що згадати, друзі!

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Рік, що закінчується, був наповнений неймовірною кількістю подій, які надовго запам'ятаються. Ми вирішили виділити найвагоміші з них.

У 2020 році на PokerMatch відбулись одразу дев'ять великих турнірних серій, в яких учасники розіграли понад 100 000 000 гривень! Фантастика!



PokerMatch-2020. Фото: PokerMatch

Наймасовішими стали Кубок України з онлайн-покеру і фінальна серія року Cocktail PONT. А ще, незважаючи на карантин, ми зібрали всіх друзів на серії PokerMatch UA Millions, яка вперше пройшла в онлайні. На 4-річчя PokerMatch ми провели рекордний турнір із призовим фондом 4 000 000 гривень, в якому взяли участь понад 4 600 покеристів!

Найуспішнішим гравцем наших серій став киянин Стас shrekpoker91 Галатенко. У нього тепер є 30 трофеїв, і їм уже явно потрібна окрема кімната!



Стас shrekpoker91 Галатенко. Фото: PokerMatch

Без перерв та зупинок ми радували вас акціями, в яких могли взяти участь і любителі турнірів, і аси кеш-гри. В них ми роздали більше ніж 60 000 000 призових, і кожен зміг отримати свою частину акційного пирога.

Джекпоти року, що минає, теж сипалися як з мішка — їх випало на суму понад 25 000 000 гривень! Оце так пощастило! Крім того, тисячі гравців змогли заробити призові в наших фріролах та за допомогою промокодів, не витративши жодної гривні.



Альона Alohahaloha Мироненко. Фото: PokerMatch

Цього року у нас сталося поповнення в команді амбасадорів. Альона Alohahaloha Мироненко приєдналась до Євгена Качалова та Ольги Єрмольчевої. І гравці продовжують радувати вас своїми крутими ефірами, популяризуючи спортивний покер.

Прем'єрою року, безумовно, стали наші конкурси. Ми разом із вами вибрали класних Міс та Містера PokerMatch — Іванну Сою та Влада Сідіхіна.



Іванна Соя та Влад Сідіхін. Фото: PokerMatch

Завдяки вашій активності, друзі, PokerMatch підіймався у топ-6 найкрупніших покерних румів світу, а нашу компанію належно оцінили в індустрії. У 2020 році ми стали найкращим покер-румом для новачків та виграли престижну нагороду Best PokerAffilate Manager на церемонії iGB Affiliates Awards у Лондоні!

Ми оновили покерний сайт і презентували сайт казино, провели соціальну акцію "Сиди вдома — грай у покер" та запустили круту рекламну кампанію "Покер — це твій спорт!"

Збірна України зі спортивного покеру, яку ми активно підтримуємо, знову стала найкращою командою світу. Наші гравці зуміли взяти Кубок Націй-2020 та отримали премії від PokerMatch. Відзначимо у складі чемпіонів Ганну Мазно, що потрапила до збірної, вигравши відбір на PokerMatch.



Збірна України зі спортивного покеру. Фото: Nation Cup 2020

А ще у фіналі року ми разом із шаховою інтернет-збірною України Team Ukraine уперше організували шахово-покерний турнір "Гра Королів" на визначили найуніверсальнішого гравця інтелектуальних ігор.

Наші стрімери провели сотні годин прямих ефірів. Вони роздавали подарунки, давали корисні покерні поради і навіть грали у "Що? Де? Коли?" А Степан Solyanik блискуче впорався з 24-годинним стрімовим марафоном!

І це далеко не все, що трапилося з нами і з вами в 2020 році на PokerMatch. Дивіться наші "Підсумки року", і давайте знову разом переживемо ці приємні миті!