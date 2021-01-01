Через пандемію коронавірусу переважну більшість живих покерних турнірів скасували. Тому гравці розважалися як могли.

У таких умовах покерні вболівальники особливо пильно стежили за різноманітними челенджами, адже минулий рік був справді багатим на всілякі цікаві виклики.

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Чого лише вартий так званий Galfond Challenge. Дуель Філа Гальфонда проти різноманітних хайролерів. Американець кинув рукавичку усім охочим ще наприкінці 2019 року, але за комп’ютери покеристи сіли уже у 2020-у. Почергово Філ зіграв хедз-ап з "VeniVidi1993", "ActionFreak", Білом Перкінсом і Деном Кейтсом. Кожен матч мав унікальні регламент і драматургію, незмінним залишався лише переможець — Гальфонд. Лідирує Філ і в п’ятому поєдинку свого челенджу проти Ченса Корнута.

Найпринциповішим покерним боєм року став трилер Полк-Негреану. У цих титанів гри давні рахунки. За плечима обох гравців цілі армії прихильників, тому не дивно, що на цю зустріч чекали з нетерпінням. Хлопці виправдали головні очікування публіки: скандалів і треш-току вистачає. А от інтрига прожила недовго. Полк захопив лідерство і впевнено тримає відрив.

В іншому зірковому протистоянні тет-а-тет також все було напрочуд очевидно: Філ Хельмут "в одні ворота" обіграв Антоніо Есфандіарі. Він тричі поспіль перемагав суперника, в підсумку заробивши 350 тисяч доларів!

"Талановита людина — талановита у всьому", — подумав Майк Макдональд і вирішив спробувати себе в іншому виді спорту. Він зміг за короткий час натренувати свій баскетбольний кидок до такого рівня, що реалізував 90 зі 100 спроб з лінії штрафного! Результат просто фантастичний! Таке не зможе повторити величезна частина зірок НБА.

Цього Майку стало замало. Він запропонував усім охочим знову поставити проти себе. Тепер завдання ще амбітніше: Макдональд прагне побитися об заклад, що зможе стати шаховим гросмейстером.

Хлопець навіть готовий поставити на це аж 4 мільйони "баксів". Щоправда, жодних часових рамок він собі не ставить, то ж офіційно це парі так ніхто і не прийняв.

Усі покерні фани сподіваються, що у 2021 році великих живих турнірів буде набагато більше. Гравці скучили за насиченим календарем. Сподіваємося, що і всіляких крутих, цікавих та принципових челенджів та парі також вистачатиме!