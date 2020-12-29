Даніель Негреану та Даг Полк зіграли чергову сесію свого хедз-ап протистояння. Вона стала найкоротшою у всьому поєдинку – лише 279 роздач.

Річ у тому, що саме стільки рук не вистачало суперникам, щоб дістатися до екватору матчу (12 500 роздач). За регламентом, на цій позначці, той хто програватиме, має можливість покинути гру, або запропонувати підвищення блайндів (зараз грають 200/400 доларів).

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Повертаючись до останньої сесії, то практично увесь час її впевнено контролював Полк, утім наприкінці, буквально, сам віддав перевагу Негреану. Даг зробив кілька дуже невдалих спроб блефувати, ось найпромовистіша:

Полк відкрився рейзом з баттона і на кожній вулиці дошки А-9-J-7-4 робив великі ставки, намагаючись змусити опонента викинути карти. Даніель утім незмінно зрівнював. Після ол-іну на рівері Даг показав 8-хай, а канадець забрав банк 160 тисяч доларів із стрітом на 10-8. Це дозволило Негреану завершити сесію з невеликим плюсом у 35 тисяч.

Щоправда, у підсумку всіх 12 500 рук канадець програв уже 775 тисяч доларів. Тож тепер саме йому вирішувати продовжиться ця дуель, чи ні. Нещодавно Даніель заявляв, що готовий грати далі, тож є всі підстави сподіватися на те, що шоу триватиме.