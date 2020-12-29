Даниэль Негреану и Даг Полк сыграли очередную сессию своего хедз-ап противостояния. Она стала самой короткой во всем поединке – только 279 раздач.

Дело в том, что именно столько рук не хватало соперникам, чтобы добраться до экватора матча (12 500 раздач). По регламенту, на этой отметке, тот кто проигрываeт, имеет возможность покинуть игру, или предложить повышение блайндов (сейчас играют 200/400 долларов).

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Возвращаясь к последней сессии, то практически все время ее уверенно контролировал Полк, впрочем в конце, буквально, сам отдал преимущество Негреану. Даг сделал несколько очень неудачных попыток заблефовать оппонента, вот наиболее красноречивая:

Полк открылся рейзом с баттона и на каждой улице доски А-9-J-7-4 делал большие ставки, пытаясь заставить оппонента выбросить карты. Даниэль впрочем неизменно уравнивал. После олл-ина на ривере Даг показал 8-хай, а канадец забрал банк 160 тысяч долларов с стритом на 10-8. Это позволило Негреану завершить сессию с небольшим плюсом в 35 тысяч.

По итогу всех 12 500 рук канадец проиграл уже 775 тысяч долларов. И теперь именно ему решать продолжится эта дуэль, или нет. Недавно Даниэль заявлял, что готов играть дальше, поэтому есть все основания надеяться на то, что шоу будет продолжаться.