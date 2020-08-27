Коли, кілька місяців тому, Майк Макдональд заявив, що зуміє впродовж однієї сесії влучити 90 зі 100 баскетбольних кидків з лінії штрафного, покерна спільнота відреагувала гучним сміхом.

Це й не дивно. Досвіду в баскетболі у Майка не було, а 90% влучань штрафних – це, приблизно, рівень найкращого шутера в історії баскетболу Стефена Карі. Звісно, влучати у порожньому залі та без тиску відповідальності, це зовсім не те саме, що під час професійного матчу. Утім, місія все одно видавалася майже нездійсненною. Тож знайшлося чимало охочих зробити ставку проти Макдональда. Назбиралося аж 200 тисяч доларів … і всі вони опиняться в кишені Майка.

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Покерист таки зумів досягти поставленої мети. Кілька днів поспіль він впритул підбирався до потрібного результату, реалізовуючи понад 80 кидків зі 100. Врешті учора влучними виявилися омріяні 90 кидків канадця, а відео-доказ цьому можна побачити на його Twitch-каналі.

Щоправда, не обійшлося без суперечок. Річ у тім, що коли Макдональд йшов із результатом 56 з 61 йому довелося зробити паузу на пів години, адже майданчик був замовлений іншими гравцями. Згодом же Майк продовжив серію, яка і стала тріумфальною. Оскаржити такий підхід спробував інший покер-про Нік Шульман, який поставив проти успіху канадця 15 тисяч доларів. Після тривалої дискусії з глядачами трансляції Макдональда, Нік проте здався і погодився, що канадець чесно виграв суперечку. Тож, найімовірніше, і решта учасників парі незабаром виплатять Майку борг.

Сам Макдональд, щоправда, уже заявив, що не хоче аби в його успіху хтось сумнівався, тож планує продовжити челендж і незабаром пообіцяв влучити 90 зі 100 без жодних пауз.