Когда, несколько месяцев назад, Майк Макдональд заявил, что сумеет в течение одной сессии попасть 90 из 100 баскетбольных бросков с линии штрафной, покерное сообщество отреагировало громким смехом.

Это и неудивительно. Опыта в баскетболе у Майка не было, а 90% попаданий штрафных – это, примерно, уровень лучшего шутера в истории баскетбола Стефена Карри. Конечно, попадать в пустом зале и без давления ответственности, это совсем не то же, что во время профессионального матча. Впрочем, миссия все равно казалась почти невыполнимой. Поэтому нашлось немало желающих сделать ставку против Макдональда. Собралось аж 200 тысяч долларов ... и все они окажутся в кармане Майка.

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Покерист таки сумел достичь поставленной цели. Несколько дней подряд он вплотную подбирался к нужному результату, реализуя более 80 бросков из 100. Наконец вчера точными оказались желанные 90 бросков канадца, а видеодоказательство этому можно увидеть на его Twitch-канале.

Правда, не обошлось без споров. Дело в том, что когда Макдональд шел с результатом 56 из 61 ему пришлось сделать паузу на полчаса, ведь площадка была заказана другими игроками. Впоследствии же Майк продолжил серию, которая и стала триумфальной. Оспорить такой подход попытался другой покер-про Ник Шульман, поставивший против успеха канадца 15 тысяч долларов. После длительной дискуссии со зрителями трансляции Макдональда, Ник тем не менее сдался и согласился, что канадец честно выиграл спор. Поэтому, вероятнее всего, и остальные участники пари вскоре выплатят Майку долг.

Сам Макдональд, правда, уже заявил, что не хочет, чтобы в его успехе кто-то сомневался, поэтому планирует продолжить челлендж и вскоре пообещал попасть 90 из 100 без всяких пауз.