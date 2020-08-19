Майк Макдональд упорно идет к победе в баскетбольном пари. Сегодня обещание канадца – выполнить серию из 100 штрафных бросков с 90% попадания – уже не кажется столь призрачной.

На первый взгляд безумное пари Макдональд заключил весной этого года. Покерист, который выиграл за карьеру 13,3 миллиона долларов призовых, превратился в объект насмешек среди коллег по цеху. Результат, который обязался выполнить баскетбольный любитель, трудно повторить даже звездам NBA.

Читайте также: Рейтинг лучших покеристов среди звезд Голливуда

Впрочем, в очередном посте в Твиттере канадец заверил, что в одном из подходов он отправил в корзину 87 из ста мячей. Видео-подтверждения такого невероятного прогресса нет. Однако, эксперты, похоже, поверили Майку на слово. Ставок на победу Макдональда уже не принимают, но на поражение смельчака можно поставить с коэффициентом 2.