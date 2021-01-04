Из-за пандемии коронавируса в 2020 году покер практически "переехал" в онлайн. Поэтому звание лучшего онлайн-игрока года стало еще более почетным.

Традиционно главную персону этого варианта покера определяет авторитетный портал PocketFives, который ведет свой рейтинг на протяжении всего года. Так происходит уже 15 лет подряд!

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Отметим, что лидер гонки постоянно менялся. Долгое время в группе лидеров держался прошлогодний победитель номинации Никлас Астедт.

Шведа считают едва ли не самой большой акулой офлайна, но 2020-й для него был сравнительно неудачным. Несмотря на несколько неплохих "заносов", "Lena900" закончил год аж на 21-й строчке рейтинга. Швед остается самым успешным онлайн-игроком в истории (21,5 миллиона долларов за карьеру).

Наследником трона Никласа Астедта стал бразилец Бруно Беттеон. Несмотря на все катаклизмы, именно 2020-й смело можно назвать самым успешным годом в жизни Бруно. По крайней мере, в карьере.

Игрок с ником "bbotteon" ворвался в элиту онлайн-покера. Беттеон "выжил" в компании настоящих акул, набрал более 13 тысяч очков и стал лучшим онлайн-покеристом года.

Совсем немного от бразильца отстал Иван Зуфич. Для хорвата 2020-й также стал прорывным. Второе место рейтинга – рекордное для "zufo16". Тройку лучших закрыл известный бельгиец Берт Стивенс (в течение года он даже возглавлял рейтинг). Далее расположился другой именитый парень канадец Майкл Уотсон, пятым стал знаменитый Виктор Малиновский. А вот британец Конор Бересфорд, который долгое время лидировал в списке лучших и практически не выпадал из перечня главных претендентов на титул лучшего онлайн-покериста, серьезно сдал в конце года и завершил 2020-й аж на шестой строчке списка.

Лучшим из украинцев в прошлом году был Андрей Любовецкий. Он не только второй раз стал чемпионом мира в составе сборной Украины, но и удивительно уверенно играл в онлайне. Это позволило Андрею финишировать на 54 месте рейтинга. Отметим, что на протяжении года Любовецкий даже поднимался на 27 строчку списка.

Надеемся, следующий год для украинских игроков будет еще более успешным и насыщенным.